《星岛日报》：家长满意 才有撤「限奶令」空间

(9月25日社评)

当局将在「十·一黄金周」前后的传统奶粉供应紧张期，进行压力测试，如果证明可以确保应付到本地婴儿家长需求，颁行逾半年的「限奶令」可望撤销。

内地父母对国产奶粉缺乏信心，香港有「地利之便」，奶粉缺货尤其严重，家长怨声载道，政府推出「限奶令」撒手鐧，却又招来内地家长声讨。

「限奶令」推出比较急速，条例订得不够周详，又对内地宣传不足，结果在初期出现种种「冤案」，惹来内地家长严厉抨击，香港声誉和「内交」都付出代价。在面对内地对香港产品和服务需求持续增加下，有关政策原则上有其实际需要，也赢得了公众的支持。

但这些政策是在形势紧逼下出台，政府顾不得仔细研究其副作用。以「限奶令」为例，除了前述执法问题，一个亟须正视的问题，是对香港作为自由贸易港的角色影响。

香港经济很倚靠作为转口港地位，内地人来港买奶粉和其他物品，解决了不少人的生活，本应各取所需。解决奶粉供应不足的最佳方法，是增加入口、做好库存和供应链各环节。可惜事态发展却是供应不足，本地家长因此怒气难消，演变成「中港矛盾」。

「限奶令」导致奶粉商和药房生意大减，业界提出种种确保供应的措施，图换取政府撤限。今次的压力测试，业界不仅要证明能够确保对本地家长的供应，还应确保在合理价钱水平。

「限奶令」不单纯是行政措施。如果奶粉商证明在庞大需求下，仍然确保对本地家长的供应，足以化解奶粉问题上的「中港矛盾」，政府和议员才有撤销限制的空间。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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