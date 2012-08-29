《明报》：弹丸之地百川汇聚 Happy problem困扰香江

摩根士丹利预计未来两年人民币兑美元贬值速度将放缓 今年底至7.3
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。
(8月29日社评)
中国宣布6个城市非户籍居民来港旅游毋须回原居地办证,特别是深圳410万非户籍居民可以办理一签多行,使中国潜在来港旅客一下子多了约1,400万人.这几年,中国旅客来港持续增加,市民生活已经受到影响,中国再放宽自由行,许多人都认为香港不可能接待那麽多旅客,担心整体质素会进一步变坏.
来港旅客之多,确实在挑战香港的承受力,政府应该双管齐下,一方面与中国密切合作,适度调节旅客数量,另一方面要提供足够配套设施,让旅客得到物有所值服务的同时,市民生活质素不会被拖低.事实上,市民日常生活都受到大量旅客的影响,不少市民都曾亲身体会.职是之故,近年不少市民对中国旅客有抗拒情绪,今次中国的便民措施适用於香港,有团体遂要求政府拒绝这些中国旅客.
香港是一个旅游城市,理应期望旅客愈多愈好,这样才生意兴旺,经济活跃,外国不少城市对旅客求而不可得之际,香港却要闭门拒客,在全球旅游板块,可谓咄咄怪事.不少人说香港是福地,就旅游这一块,说明香港得天独厚的优越地位.目前摆在政府、业者和市民面前的问题,并非惆怅不够生意,而是盘算如何以有限的设施,接待更多旅客,赚取更多收入和惠及香港经济而已.所以,香港面对的是不一般的问题,而是happy problem,一个使人愉悦的困扰.
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路透北京2月16日 - 美国大型银行--摩根士丹利近日发表蓝皮书指出，将中国股市沪综指目标价上调至4,400点，去年底预估为3,000点；以人民币计算，回报率较目前水平将增长38%左右。鉴于中国房地产市场的调控将更加严格，预计中国国内资金将回流股市。
路透北京2月16日 - 针对媒体报导的多省今年固定资产预期目标超出2016年GDP，中国大型投行--中金公司表示，固定资产投资与支出法GDP的组成部分--固定资本形成总额，两者在统计概念和口径上存在差异，地方统计数字高估是固定资产投资超过GDP的更重要的原因。