《明报》：弹丸之地百川汇聚 Happy problem困扰香江

(8月29日社评)

中国宣布6个城市非户籍居民来港旅游毋须回原居地办证,特别是深圳410万非户籍居民可以办理一签多行,使中国潜在来港旅客一下子多了约1,400万人.这几年,中国旅客来港持续增加,市民生活已经受到影响,中国再放宽自由行,许多人都认为香港不可能接待那麽多旅客,担心整体质素会进一步变坏.

来港旅客之多,确实在挑战香港的承受力,政府应该双管齐下,一方面与中国密切合作,适度调节旅客数量,另一方面要提供足够配套设施,让旅客得到物有所值服务的同时,市民生活质素不会被拖低.事实上,市民日常生活都受到大量旅客的影响,不少市民都曾亲身体会.职是之故,近年不少市民对中国旅客有抗拒情绪,今次中国的便民措施适用於香港,有团体遂要求政府拒绝这些中国旅客.

香港是一个旅游城市,理应期望旅客愈多愈好,这样才生意兴旺,经济活跃,外国不少城市对旅客求而不可得之际,香港却要闭门拒客,在全球旅游板块,可谓咄咄怪事.不少人说香港是福地,就旅游这一块,说明香港得天独厚的优越地位.目前摆在政府、业者和市民面前的问题,并非惆怅不够生意,而是盘算如何以有限的设施,接待更多旅客,赚取更多收入和惠及香港经济而已.所以,香港面对的是不一般的问题,而是happy problem,一个使人愉悦的困扰.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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