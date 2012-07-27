《星岛日报》：伦敦奥运会打逆境波谋翻身

（7月27日社评）

伦敦奥运会将於香港时间今晚半夜开幕.英国经济正陷於战後最长的不景气,大会开幕前又接连出错,不少人仍然期待今届奥运会,让全球经历由参赛健儿缔造的一个个扣人心弦的悲喜时刻.

经历金融海啸,又正面对欧债危机的不断冲击,伦敦不能不节约办奥运,但依然难逃严重超支的命运.牛津大学商学院一份研究报告,撇除周边基建开支,推算伦奥开支超出预算一倍,而且比京奥更大,原因是劳工成本重得多.伦奥不只本身成本高,还间接推高了社会劳工成本,不少工会趁难得机会,以工业行动要胁雇主加人加薪,曾经威胁罢工的包括公共交通机构雇员和出入境关员,到最後一刻才摆平.

英国本来希望藉今次奥运,让英式管理再度绽放异采,开头不大畅顺,除了最後一刻才驱散的工潮阴影,还有员工犯上种种错误.至于关系到运动员和观众性命安危的保安工作,承包的私营公司竟然招聘不到足够人手,要向军警求助,训练保安员的过程被指马虎,考试选择题容许学员重选至正确答案为止.正在伦敦的美国总统共和党参选人罗姆尼,更形容这些准备不足之处令人不安.

本届伦奥,香港经历过一些波折,主要是电视转播权方面,幸而最後化险为夷,大众得以免费收看,可惜两地时差关系,开幕礼和不少赛事,是在香港深宵凌晨时份举行.唯望港人兴趣会跟随赛事进入高潮.这个暑假,立法会选举进入白热化阶段,照样有种种投诉,港人为香港奥运代表队送上祝福之余,正好重温体育精神和公平公正竞争的价值观之可贵.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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