《信报》：央行微调稳增长 下半年不易放水

（8月20日社评）

人行行长周小川昨天阐释了下半年货币政策，表明继续执行稳健的货币政策，如有需要，也只会进行适度结构性微调，相信央行下半年也会不轻易“放水”。

如今盘活存量已然成为政策重心，而政策的变化也是有迹可寻，基于目前信贷与GDP比率短短5年间，由不足80%遽升至GDP规模的2倍。

更重要一点是，首季出现“信贷热、经济冷”的现象，折射出信贷与实体经济显着“背驰”，因而降低金融机构的杠杆。按第二季度国内生产总值从首季7.7%，降至百分之7.5%，周小川认为，目前中国经济增长的内生动力还很强。在这个前提下，为改革加大力度，即使有需要，也只会微调。

值得注意的是，上月19日央行宣布全面开放金融机构贷款利率管制，到昨天政策刚好“满月”。周小川透露，开放了贷款利率下限管理，平均贷款利率水平不会有巨大变化，只是扩大了自由度。明显目前整体流动性不虞匮乏，放开贷款利率下限管制，的确是合适时机。

然而，央行近期加强公开市场业务操作，调控银行间流动性，反映由流动性决定资金批发价格的市场化操作，基础可不断完善，预料也成为下半年政策日常操作的工具，除非经济形势急遽恶化，否则，估计央行不轻易下调存款准备金率。

如今中国经济改革走到目前地步，增加市场成分已然别无选择。昨天周小川的讲话显示当前的货币政策贯彻盘活存量，今后大企业更倾向发债融资，以减少银行间接融资所产生的“乘数效应”，调控M2总量的增速，反映无论经济或金融改革，中国都走到了关键性一步。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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