《信报》：市场期待QE3 防期望落空风险

(8月30日社评)

一年一度的杰克森霍尔央行年会周五举行,全球金融市场目前虎视眈眈,观望美国联储局主席伯南克的讲话.面对美国疲弱的复苏步伐,联储局将采取什麽形式的刺激措施、伯南克会否对QE3作出露骨暗示,然後在9月议息会议宣布出招?

联储局于香港时间周四凌晨发表最新一份褐皮书,评估美国经济运行现状.随着美股持续走强、房地产有筑底之象,加上QE3的刺激效果成疑,联储局会否启动大规模的QE3,迄今仍莫衷一是.

据8月货币政策会议纪要显示,若经济复苏势头无法加强,伯南克表示将采取进一步刺激措施.然而,观乎9月议息会议後,陆续出来的经济数据显示,经济表现有所改善.

若新一份褐皮书对未来经济走势没有更悲观评估,相信QE3的市场预期也会降温.照目前多数分析,杰克森霍尔央行年会上,伯南克充其量阐述清楚联储局进一步宽松的方向,不会作具体措施的承诺,把推出QE3的市场“想像时间表”延至12月议息会议,亦即美国大选之後,目前继续以政策的“模糊性”来牵引市场.

美国经济迄今没有衰退的蛛丝马迹,只是低速复苏.看深一层,威胁经济倒退的风险来源,更多在於“财政悬崖”逐步逼近.明年初,前总统布殊政府延续下来的减税政策期满.加上降低财政开支的自动削赤机制启动,使新一届政府无可避免面对严峻的财政紧缩.

据美国国会预算办公室日前公布的半年报告,若不及时采取回避措施,美国温和的复苏步伐将会逆转,2013年经济增长萎缩0.5%,失业率将升破9%.很明显,纾解“财政悬崖”的经济收缩风险,央行显得束手无策.

联储局一直不轻易将货币刺激措施推到极致,QE3“引而不发”,留有余地,模糊策略可以理解.很明显,新褐皮书报告对经济走势预期、就业数据所显示劳工市场最新状况,是QE3会否在联储局9月议息会议上出笼的关键基础.

周五的央行年会,若伯南克对QE3没有露骨暗示,基於市场对QE3的期待持续升温,却一次又一次失望,使这一轮的市场预期隐伏期望落空後加剧市场偏激反应的风险,令金融市场充满不可测的变数.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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