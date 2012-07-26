《信报》：防楼市金融风险不排除调控新招

(7月26日社评)

针对全国多个城市楼价反弹,多幅地王接连产生,国务院派出督查组到16个省市,视察落实房地产调控措施实况,督查范围覆盖大江南北主要省市.照过往经验,进行大规模巡查督察,往往是酝酿新措施出台的前奏曲.明显看到,在楼市掉头回升、尤其房地产潜在的金融风险再度隐现之下,若楼市持续弹升,损害到过去取得的调控成果,的确有引来中央出台调控新招的诱因.

照一般估计,央行在下半年还需要继续下调存准金率,向市场释出超额准备金的流动性,这样一来,房地产潜在的金融风险难免再落入决策者眼球之中.今次国务院派出的督察组,除了查察限购等调控措施执行情况外,还包括详细审查当地房地产贷款实情.

由於中国房地产的购置首付比例较高,使银行对按揭风险有一定的抵抗力.不过,地方政府逾10亿元人民币的债务,大部分是用土地等不动产作抵押,因而房地产沫泡爆破,这些抵押品的价值势必暴跌,最终对银行和经济所产生的冲击,其实与美国次按风暴无异.可以说,中国的房地产金融风险,相对银行不良贷款率风险,地方债务风险和影子银行系统风险更令人怵目惊心.

本来房地产市场的融资渠道,主要是银行和上市企业在资本市场融资.然而,在央行过去一段收紧银根日子,加上股市下跌,不易进行直接融资,信托渠道便成为房地产开发商寻求资金的主要来源.很明显,当前房地产金融风险主要集中在银行之外的信托、高利贷等影子银行系统之中,是房地产市场的风险来源,因而也成为中央确保楼市软着陆、坚持调控的决策考虑重点.

总理温家宝日前在常州调研时一再强调,决不能让房价反弹.若楼市升势持续强化,不排除政府以增加税费手段、提高房地产买卖的交易成本来加以压抑;但因房地产投资占固定投资比重一直高逾20%,对总投资增长的拉动举足轻重,因而又制约了新招过猛,令房地产市场继续在政府干预之手的钢线上游走,一步一惊心.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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