《明报》：沪港演金融中心双城记关键是否存在公平竞争

(9月24日社评)

上海将设立「自由贸易试验区」，这是国家迈出重要一步，对于已经开展人民币离岸中心业务的香港则是挑战与机遇并存。香港除了自身努力之外，主要视乎香港在国家政策上会与上海公平竞争。

自贸区细则还待公布，一般相信，不仅包括资本帐开放及人民币自由兑换，还将探索离岸人民币业务。若上海在岸离岸通吃，其人民币业务就会十分丰富。

自贸区成立后，宛如在2个中心间设立一道跳板，人民币资金可以经过这道跳板，从一个中心转到另一个中心，即是上海和香港间自由转换，不过，也可以由上海转到新加坡或伦敦等。只要自贸区容许跨境资金自由进出，就是对香港最直接的竞争。

从乐观角度看国家整体金融布局，无理由认为会盘算上海完全取代香港，因为香港的国际金融中心地位得来不易。上海自贸区如何带来内地整体金融改革是后话，客观上，必然做大金融这个蛋糕，对香港而言就是契机，所以，参与上海自贸区，抢占金融市场滩头，应该是业界眼前思考重点。

另外，上海自贸区之设，说明人民币以至金融变革已经提上日程，对于与美元挂鈎的港元是否需要调整，再一次引发讨论。本月初，汇丰王冬胜表示，应研究联系汇率是否要改变，比如与人民币挂钩还是与一篮子货币挂钩。

放弃港元，大概没有必要，因为这是「一国两制」其中一个重要表征，不过，港元与人民币的联系同样需要探讨。随着人民币成为国际货币将会成为事实，港元应如何自处，也是现实问题。所以，调整联系汇率，应该提上特区政府的议事日程。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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