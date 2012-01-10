香港《经济日报》：温总托市 更要治股市顽疾

去年中国风投资本募资及投资均创历史新高 今年续增--普华永道
路透上海2月23日 - 国际会计和咨询公司普华永道周四表示，在中国资产管理业务大爆发的大背景下，中国市场上私募股权及风险投资基金等风投资本的募资额和投资额去年均创下历史新高，这种增长趋势今年还将持续。
（1月10日社评）
中国上证指数昨从近三年新低大力反弹,主因是总理温家宝罕有说要提振股市信心.A股已跌近底,温总要催谷股市上涨难度不大,但问题是A股近两年发展与经济表现脱钩,中国须治股市顽疾,方能力促其中长期健康发展. 全国金融工作会议上周六结束,强调金融核心是为实体经济服务,市场焦点则聚焦温家宝在会议上提出要提振股市信心,令中国股市昨反弹急升,上证指数飙升近3%.温总为股市打气,不难理解,一方面是有政治需要,今年秋中共召开十八大,最高领导层换届,在此之前维稳是首务,催谷股市有助改善社会气氛,股市升亦可制造财富效应,推动消费,符合国家振内需抵御外围不景拖累中国出口的打击.此外,股市上涨还可刺激股市交投,恢复股市融资功能,缓解企业融资难问题.由於中国股市过去两年持续下挫,现几已见底,温总短期内要托市不难,但托市後又如何?股市能否自行有力发展?此尚难乐观,因其表现一直与经济脱钩.过去两年中国经济增长分别达10.3%和约9%,增速在全球中名列前茅.按理,经济高速增长,有利企业盈利增加,推动股市上涨,但上证指数在过去两年,却分别重挫逾14%及22%,去年跌幅更惨居环球主要股市跌幅榜第二位.
中国股市未能随经济上扬,底因是不规范,例如内幕交易横行、大股东上下其手圈钱,加上派息不公,股民没法获公平分红,及造假案频现搅乱市场秩序,且新股发行过程中进行价格操纵等.更大的问题还有监管者本身,中国证监问题繁多,对上市企业监管严重不到位,例如很多企业高价上市,但上市後业绩却急挫,大股东与保荐人袋袋平安,小股民则不断当冤大头.股民沦为鱼肉,自然令长期投资者却步,股市遂沦为充斥投机者的赌场,令股市与经济脱钩.温总强调要提振股市信心,短期内固利好股市上升,但股市痼疾不除,便难获长期投资者重拾入市信心,融资功能不能有效发挥,股市健康发展便只能是镜花水月.
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