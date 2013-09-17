《信报》：萨默斯临阵退选 减退市变速忧虑

（9月17日社评）

美国前财政部长萨默斯退出角逐美国联储局主席，消息马上掀起金融市场千层浪。被视为货币政策「鹰派」的萨默斯退选，意味联储局「收水」政策在换届前后可较为一致，消除了市场对加快退市的忧虑。

萨默斯退出争逐，联储局现任副主席叶伦无疑成为大热接任人选。萨默斯一直主张增加联邦支出，加强基础设施来促进经济，他曾批评货币量宽，指政府过度依赖低利率促进经济。更关键一点是，在超低利率下，与货币政策相比，税收和财政支出的刺激对经济的作用更大。因此市场担心，萨默斯接掌联储局，有可能修改退出战略的温和步伐。

由于叶伦一直是现任主席伯南克政策支持者，属所谓的「鸽派」，若叶伦顺理成章接任，会延续目前退市步伐的温和节奏。如今叶伦成为联储局下任主席热门人选。不过，奥巴马目前提名人选的考虑，还可能包括联储局前副主席的弗格森和科恩，也不必太早对竞逐结果作论断。

短期而言，市场预期联储局退市步伐温和，联储局换届引发货币政策遽变的风险因素，随着萨默斯离场而明显消除。事实上，萨默斯金融决策经验丰富，他退出角逐，对美国是好是坏也很难说。

从中长期来看，未来美国货币政策的目标错综交缠，既要考虑继续吸引外资流入，保障经济稳定发展；亦要考虑遏抑利率飙升，减少举债成本和利息负担，并保持美元在国际货币体系中的中心地位。

萨默斯退出竞逐，虽然消减了联储局加快退市的忧虑，但中长期来看，无论谁掌管联储局，面对的挑战，肯定比伯南克还要巨大。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。