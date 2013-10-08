《信报》：支持亚太经济整合 习近平暗批TPP

（10月8日社评）

国家主席习近平昨天在APEC领导人非正式会议上发表演说，指出在全球经济向好而不稳的形势下，亚太经合组织应发挥引领和协调作用，并强调中方对任何有利于亚太区域融合的机制安排，都持开放态度，支持公正、透明的多边贸易体制，弦外之音，流露出对美国只手主导《跨太平洋经济伙伴关系协定》（TPP）的不满。

在区域贸易安排多个平台相互竞争下，习近平提出以合力形式推动亚太经济一体化进程，主张成员秉持开放、包容、透明原则，体现灵活性，发挥亚太经合组织引领与协调作用，无疑带有暗批美国不惜一切主导亚太政治经济秩序的意味。

整体来看，习近平出席今次亚太经合组织会议，展露了换届政府因应国内外形势的变化，对外经济与外交一系列政策进行了调整。在会议上，习近平强调对亚太发展前景的信心，也强调中国经济无“硬着陆”之虞，支持多边贸易体制，并悉力协调区域自贸安排，加强推动亚太互联互通和基础设施建设，反映中国已掌握利用所积累的经济实力资源，发挥自身在东亚地区的影响力。

总括而言，今届亚太经合组织领导人非正式会议，美国总统奥巴马缺席，令习近平的表现吸引更广大的国际目光，但无可否认，随着中国以全球性力量参与亚太经济的整合，削弱美国主导的力量基础，两国的竞争性恐怕将有增无减。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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