《信报》：美国封杀伊朗 难获中俄支持

（1月11日社评）

美国财长盖特纳访京,与中国商讨对伊朗实施出口制裁,但照目前形势看,美国以国会通过的金融制裁法案,落实对伊朗历来最严厉的经济制裁,很难得到国际普遍支持,反而加剧美伊恶斗的军事冲突风险.中国外交部在盖特纳起行前夕,表明中国拒绝把石油贸易和伊朗核项目挂钩,使盖特纳此行大有可能沦为一场无法取得成果的中美博弈.

欧盟据悉原则上已同意响应美国的号召,盖特纳今次亚洲之行,先到中国,再到日本和南韩,试图取得全面支持,使"禁制之剑"能够有效重创伊朗的经济命脉.然而,中国一再表明立场,并强调与伊朗贸易不违反联合国相关决议.照中国对外的国际行为"准则"观察,北京否定美国今次制裁行动相信不易动摇.以中美海上非传统安全合作为例,在打击和拦截大规模杀伤性武器流通,中国一口拒绝参与由美国发动的"防扩散安全倡议",便是以拦截行为缺乏国际法基础为理据.

今次美国发起封锁伊朗石油出口,不易对中国产生实质性的冲击和破坏,但欧美若对伊朗采取军事行动,破坏当地的石油设施,则会损害到中国在当地苦心经营的利益.另一方面,俄罗斯去年底再加强参与伊朗布什尔核电站合作项目,并利用"伊朗牌"作为与欧盟及美国的外交博弈筹码,也不会轻易改变支持伊朗的立场.今次美国制裁伊朗,中国反对,但在战略考虑下,也许不会增加向伊朗进口,刺激美国,但在不违反联合国决议下继续与伊朗贸易,也难免令中美之间的利益矛盾在美国大选年继续摩擦升温.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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