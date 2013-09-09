《信报》：就业增长乏劲 无改退市大局

（9月9日社评）

美国8月劳工市场复苏动力乏劲，就业人口仅增加16万9千人，令外间憧憬联储局可能推迟购债，但美国退市大局已定，仅在于时机，预料9月中议息会议会向市场释放更清晰的信息。

联储局当前逐步缩减购买债券已非问题，关键在于退出的时机。联储局鹰派的堪萨斯城联储银行总裁埃斯特．乔治清楚表示，联储局在9月会议上应开始减少每月的资产购买规模，使货币政策回到「逐渐和可预期」的正常轨道，强调9月是宣告决定时机。

另一方面，在启动小幅缩减购债的同时，相信联储局亦会向外披露退出的节奏，加强与外间沟通，避免市场对流动性减少投入作出过激反应，推高长短期利率。

基于在今年余下约4个月内，无论退市或联储局主席换届两大不确定性因素，期内都需要明晰化，让市场有作出反应的时间，议息会议显然是信息披露的理想场合，若两者同时公布，有可能增加市场的震荡，因而增强9月会议首先释放退市信息的需要，以分散政策风险。

上周，美国10年期国债孳息率已升至贴近3厘，若联储局相对大手缩减购买MBS，势必推高房贷利率。可以预料，联储局只能以小幅并以就业市场和通胀变化作下一步行动的弹性条件，来推进退市。

可以说，自今年5月伯南克透露讨论和考虑退市后，市场其实已不断消化美国退市的消息，联储局披露退出的时间和节奏，相信只会对市场造成短暂震荡，但启动退市后，激化全球资金在各类资产市场加速重新配置，使金融风险以另一种形式展现。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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