香港《文汇报》：中国致力维护亚太繁荣稳定

（10月8日社评）

亚太经合组织第21次领导人非正式会议昨日在印尼峇里岛举行。中国国家主席习近平出席并发表重要讲话。中国是亚太地区经济增长最快的国家，在世界发展中具有举足轻重的影响。在全球经济面临严峻挑战的形势下，中国积极主动推动亚太经济一体化，促进地区经济活跃、和平共处，显示中国在维护地区繁荣稳定中的重要作用。相比之下，美国实施“重返亚太”战略，阻碍本地区和平稳定，值得亚太国家警惕和防范。

亚太地区是世界经济最具活力的地区，但当前世界经济复苏缓慢、新兴经济体活力减弱，亚太地区难免受到冲击。在此大背景下，本次亚太经合组织第21次领导人会议的主题为“活力亚太，全球引擎”，反映出亚太国家渴望寻求应对经济危机的方法，继续保持亚太地区作为全球经济引擎角色的强烈愿望。对此，习近平强调对中国经济前景充满信心，释除外界对中国经济可能硬着陆的担心。习近平的讲话是传递“信心”的重要信号，坚定外界对中国经济的信心，坚定对亚太以及世界经济的信心。

近年，美国推出“重返亚太”政策，在美国刻意挑拨拉拢下，东南亚个别国家因领土等问题与中国出现争端和磨擦，这不应成为本地区和平与发展的障碍。中国坚持以和平对话化解分歧，通过深化经济合作来增进友好交流，越来越多亚太国家认识到中国的善意，不再被所谓的“中国威胁论”所蒙蔽，也更清醒地认识到美国破坏亚太和平宁静的企图，为了自身和地区的利益，不再受其利用，转为理性地改善与中国的关系。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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