香港《文汇报》：深化中俄战略协作 促进世界和平

（6月6日社评）

应中国国家主席胡锦涛邀请,俄罗斯总统普京昨日起至7日对中国进行国事访问并出席上海合作组织峰会.普京第三次就任俄总统之後的首次访华,对中俄关系发展意义重大深远,必将进一步深化中俄全面战略协作夥伴关系.俄中两国军事部门将保持密切联系,以保障亚太地区的安全.这是对美国高调重返亚太威胁该地区安全的有力回应,有利於促进国际战略格局的平衡.

当前,亚太地区的安全形势正经历复杂而重大的调整,尤其是美国实施重返亚洲策略後,中俄都面临严峻的挑战,受到日益紧逼的战略挤压和遏制.在此背景下,普京高规格访华,目的正是要加强俄中战略协作夥伴关系,增进政治互信,通过中俄全方位的高质量战略协作,维护本地区及全球的大国力量平衡.

普京访华的另一重要意义是加强两国经济的务实合作,而中国在普京实现强国战略中有着举足轻重的地位.此次普京访华,随行囊括了多位内阁要员,以及石油、天然气、金融等领域的数十名工商界巨头,将对中俄经贸关系前景、能源合作等问题进行磋商.

中俄元首在签署的联合声明中强调,两国将在联合国、G20、金砖国家、上合组织、亚太经合组织等国际和地区多边机制中密切协作,共同应对"三股势力"、大规模杀伤性武器扩散、金融危机等严峻挑战.可以相信,普京总统访华所取得的丰硕成果不仅将造福于两国和两国人民,亦将有利於亚太及全球的安全与合作.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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