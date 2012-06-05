香港《文汇报》：股市震荡频繁 需要限制沽空

（6月5日社评）

港股昨日跟随外围走势一度下挫501点至18,000点边缘,为今年最低水平.环球股市大幅下跌,是由於欧债危机不断发酵加上全球经济不景.面对这一轮全球股市震荡,各国都在筑紧防火墙,推出各种禁止沽空的限制措施以稳定市场.唯独港股仍是中门大开,任由国际炒家狂轰滥炸,令到中小投资者损失惨重.面对未来股市愈趋动汤的形势,当局须及早推出限制沽空措施,以维护金融体系的安全和稳定.

而欧美经济不景,拖累中国出口大受打击,引发全球对经济衰退的忧虑.因此,这一轮跌市较2008年的金融海啸等危机更为严峻及复杂,尽管各国政府有机会再推出新一轮的救市活动,但经济复苏长路漫漫,期望股市在短期内脱离实体经济重展升浪是不切实际的.

全球经济正处於风雨飘摇的境地,保经济成为各国政府首要之务.外界预期,美国联储局将会采取更积极措施保护美国经济,传闻已久的QE3将再次摆上议事日程.同时,欧盟也不会坐视欧债危机扩大,将会进一步放松银根以纾缓各国的财政压力,而中国也可能有进一步调控措施出台.

随着各国政府再度放水,环球股市有望暂时喘定,甚至不排除会出现新一轮升浪.不过,股市长远来说都将与实体经济同步,只要经济一日未回稳,放水措施都只能治标,待药力一过股市也会打回原形,就如金融海啸後的救市措施一样,反而因为资金的大量流入,令未来股市更加波动,投资者必须审慎.

在近几次金融危机中,港股的跌幅都较其他市场为大,而且沽空比率都会大幅上升.由於香港资金来去自由,对於热钱及沽空都没有规管,令香港成为国际炒家的沽空目标.相反,欧洲多国在市场震荡之时,为确保市场稳定,都会立即实施禁止沽空,炒家在欧洲难以得逞,自然将弹药都投放到香港市场,大手在港沽空舞高弄低,结果导致港股出现了不寻常大跌,小投资者更加损失惨重.面对未来股市愈趋动汤的形势,当局必须及早推出限制沽空措施,尽可能减少金融市场人为的过分剧烈动汤.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。