《信报》：温家宝奇招救市股市小阳春可期

（1月13日社评）

中国国家统计局昨日公布12月份最新经济数据,基本上与市场预期一致.12月的CPI同比上涨4.1%,虽略高於市场预期的4%,却较上月再下跌0.1%,创出15个月新低.12月份的PPI同比上涨1.7%,环比则下跌0.1%,同样创出两年新低.两项数据显示困扰中国经济多时的通胀因素纾缓,反而在世界经济疲软的影响下,通缩危机却渐次浮现.

要振兴经济,同时又要避免大量增加流动性而重蹈历史覆辙,再次重现资产和能源价格在炒风炽热下暴涨的通胀危机,大幅下调存准率以增加银行的贷款能力,便利各大中小企业融资,看来比下调利率更切合实际.

上周结束的全国金融工作会议,国务院总理温家宝就金融改革发展发表了重要讲话,表示"要深化新股发行制度市场化改革,抓紧完善发行、退市和分红制度等,提振股市信心,明确未来股市的发展方向",即时为内地股市注入强心针,令大市强力反弹,见底迹象彰彰明甚.

要真正做到提振股市信心,必须对症下药,除了责成新任证监会主席郭树清加快金融改革步伐,积极进行资本市场改革,加强监管工作,在开放期货领域、新股发行体制、债券市场、场外市场、退市机制、行政审批制度等各方面,都要大刀阔斧执行改革.温总还要求央企以身作则,率先以真金白银进场入市,回购自己企业的股票,出现前所未见的"国家队护盘"现象.只有在央企"廖化作先锋"、稳定市场信心後,中国政府才会推出相应政策配合,以确保数以万亿元人民币计的社保和住房公积金可以安全入市,得到合理的回报,不负国民之期望.

说到底,金融改革的目的最终都是要做到公平、公正、公开,切实保障小投资者的权益.只有彻底治理股市,才可以真正做到提振股市信心,温家宝这样子以(股)民为本,用心良苦,真不愧"平民总理"之称誉.

中港股市唇齿相依,内地股市现在回复生机,再配合中国政府提振股市信心政策出笼,港股亦有望出现小阳春.正是有势不如乘势,大家应该好好把握时机.(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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