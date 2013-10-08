《星岛日报》：习近平为提升改革奠基

（10月8日社评）

国家主席习近平昨日在亚太经合组织峰会上，强调中国经济增速保持在预期目标之内，没发生甚么意外。虽然现时进行的结构调整，都是“难啃的硬骨头”，但改革必须坚持，一鼓作气。其实，习近平在上任至今，大力进行反贪腐和提倡新一轮的产业改革，就是做好提升国家系统工程的准备。

作为国家最高领导人，习近平在下月召开十八届三中全会前，表明对前景有充分信心。虽然他上任至今未足一年，但已全力在政治和经济层面，铺开提升发展的奠基工作。

中国新一届政府上场后，政治社会层面最大的动作，是高调提倡反贪腐。习近平要求廉洁是全面性的，在各级层面针对豪奢之风，限制公费支销、大吃大喝和送礼文化。打大老虎方面，十八大后落马的高官，有原国资委主任蒋洁敏、原国家能源局局长刘铁男等，最轰动当然是前重庆市委书记薄熙来案。

在整顿党风政风的同时，新政府在经济上同样有不少举措，最抢眼球的当然是新成立的上海自由贸易区。新措施在区内提出不同领域的改革，包括在金融和货币管理的范畴，开展了改革在深水区的多项突破性试验。新政府在吸取实施的经验后，正可以为产业升级提供大量有用的佐证。

内地发展的成果固然得来不易，正如习近平所说，杀鸡取卵、竭泽而渔式的发展是不会长久的。中国改革已进入攻坚期和深水期，需要有远近兼顾、深谋远虑的策略来啃硬骨头。面对发展不进则退的局面，中国领导人这个时候必须以过人气魄，去开创新的历史局面。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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