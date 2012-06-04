《信报》：全球制造业萎缩世界景气趋恶化

（6月4日社评）

全球制造业收缩之势加剧,令世界经济有进一步下滑之虞.上周公布的经济数据显示,美国、欧洲和中国等主要经济体的制造业集体萎缩,反映全球经济的景气前景,正面临严峻考验,各国政府也酝酿以不同的财政或货币政策手段,来应对世界经济这一轮的深度调整期.

全球制造业萎缩之势,令世界经济发展前景蒙上阴影.悲观的分析甚至预测,全球经济可能会陷入自金融危机以来第二次衰退.照目前趋势观察,在前一轮刺激政策的效能逐渐弱化之後,制造业扩张缺乏真实需求的支撑,露出後劲不继态势.面对欧美经济衰退压力,影响之下,新兴经济体亦难以独善其身.寄望新兴地区经济增长,为拉动全球经济作出贡献,目前亦浮现不利势头.

除中国经济进一步下滑外,印度首季增长只有5.3%,为9年来最差.另一"金砖国家"巴西,第一季经济环比仅增长0.2%,为了刺激经济,日前再度减息至低纪录水平,但此举却大大降低巴西的投资吸引力,寻且加大资金大规模外流之险.

如今美国、欧洲、中国等国的制造业集体收缩,经济下行压力加剧.另一方面,欧债危机当前却不断恶化,资金涌至美国和德国债券避险.美国10年期国债收益率上周末段,下降至1.5%有史以来低水平,反映国际金融市场甚为动荡,益增全球经济景气恶化的忧虑与破坏力.

可以说,金融危机後,各国政府以非常规的宽松货币和财政刺激手段,避免实体经济陷入大衰退,抑压经济结构需要深度的调整,始终没有消除全球累积产能过剩所形成的痼疾.

经济合作发展组织上月底发表半年度经济展望报告,把今年全球经济增长率由去年的3.6%下调至3.4%.但照目前全球制造业扩张乏力的情况看,世界经济景气进一步转弱风险,当前有显着加剧的迹象.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。