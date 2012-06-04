《信报》：全球制造业萎缩世界景气趋恶化

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（6月4日社评）
全球制造业收缩之势加剧,令世界经济有进一步下滑之虞.上周公布的经济数据显示,美国、欧洲和中国等主要经济体的制造业集体萎缩,反映全球经济的景气前景,正面临严峻考验,各国政府也酝酿以不同的财政或货币政策手段,来应对世界经济这一轮的深度调整期.
全球制造业萎缩之势,令世界经济发展前景蒙上阴影.悲观的分析甚至预测,全球经济可能会陷入自金融危机以来第二次衰退.照目前趋势观察,在前一轮刺激政策的效能逐渐弱化之後,制造业扩张缺乏真实需求的支撑,露出後劲不继态势.面对欧美经济衰退压力,影响之下,新兴经济体亦难以独善其身.寄望新兴地区经济增长,为拉动全球经济作出贡献,目前亦浮现不利势头.
除中国经济进一步下滑外,印度首季增长只有5.3%,为9年来最差.另一"金砖国家"巴西,第一季经济环比仅增长0.2%,为了刺激经济,日前再度减息至低纪录水平,但此举却大大降低巴西的投资吸引力,寻且加大资金大规模外流之险.
如今美国、欧洲、中国等国的制造业集体收缩,经济下行压力加剧.另一方面,欧债危机当前却不断恶化,资金涌至美国和德国债券避险.美国10年期国债收益率上周末段,下降至1.5%有史以来低水平,反映国际金融市场甚为动荡,益增全球经济景气恶化的忧虑与破坏力.
可以说,金融危机後,各国政府以非常规的宽松货币和财政刺激手段,避免实体经济陷入大衰退,抑压经济结构需要深度的调整,始终没有消除全球累积产能过剩所形成的痼疾.
经济合作发展组织上月底发表半年度经济展望报告,把今年全球经济增长率由去年的3.6%下调至3.4%.但照目前全球制造业扩张乏力的情况看,世界经济景气进一步转弱风险,当前有显着加剧的迹象.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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