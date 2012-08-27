《信报》：中国经济大调整三季度难言反弹

（8月27日社评）

总理温家宝上周末南下广州、佛山和东莞等地考察,强调以针对性措施推动出口.由於外部需求持续萎缩,内需疲弱,7月份,亦即三季度开始的各项宏观数据显示,中国经济下滑寻底的时间会比预期长.温家宝提出尽快改善出口条件,以稳定增长,反映中国经济的确面临一次较大幅度调整压力.

踏入三季度,最近公布7月连串宏观数据显示,情况至今也未许乐观,汇丰上周公布8月PMI大幅下滑,创出9个月来新低.分项指数中,新出口订单创41个月最低,反映外需疲莫能兴,即使落实温家宝所提出的政策措施,加快出口退税、扩大出口信用保险规模等措施,但在全球经济放缓大势下,出口恐怕难以显着改善.内需同样流露颓弱之象.生产方面,企业存货压力挥之不去,产成品库存上升,反映生产扩张前景未能乐观.

近期各地方政府相继推出多项大型产业规划,涉资以万亿元计,大有重返政府主导投资刺激增长旧路之势.不过,在投资效率下降,加上内外需求疲弱,政策性刺激增长未必可以抵销自主性投资增长的不足,使经济筑底只能蹒跚而行.

对宏观形势评估,温家宝认为,下半年影响经济平稳运行的不利因素仍然较多,稳增长的难度仍然较大.照最近的经济数据反映,情形确实如此.如今在消费动力不足、投资也有制约下,加大对出口的政策措施力度,可惜欧美经济不景,外需疲弱,相信对GDP的拉动作用有限.

由此可见,这一轮逆周期的调整深度可能比预期大、调整时间也较长.据国家统计局数据,制造业和房地产投资是拉动去年投资增长的主力,贡献率分别逾42%及约30%,合计高逾72%,可说是中国经济增长的关键引擎.如今制造业生产活动和房地产投资萎缩,7月份主要经济数据表现差劲,加上刺激措施带有滞後性,可以预料,三季度经济也难以反弹,即使四季度得以回升,幅度相信也不会大.

很明显,在产能过剩、基础建设投资一度泛滥情况下,政府重回巨额投资刺激增长之路并不明智,且有进一步恶化经济结构之忧.上周末温家宝强调通过针对性措施推动出口,以减少经济失速风险,政策的重要性和指导性不言而喻.

照发展形势观察,目前经济出现持续放缓风险,在面临较大幅度调整压力下,央行推出进一步宽松措施,看来已带有相当程度的迫切性.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。