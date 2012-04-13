《信报》：中国金融亟需创新 南水北调势将实行

（4月13日社评）

昨日中国股市造好,连续3日低开高收,深圳股市表现尤佳,深圳成指大涨205点,单日升幅高达2.09%,为近期所罕见.主要的原因是,有媒体报导,深圳市委常委会将会通过"改善金融服务支持实体经济发展"系列配套文件,实行重大金融创新,并已获中央支持.内容包括将与香港试点开展双向跨境贷款、年内成立深圳前海股权交易所、扩大代办股权转让系统试点,以及创新债券市场发展等.有关消息不单刺激深股大升,连带独家处理人民币跨境贸易结算及其他有关金融服务的中银香港股价昨日亦大幅飙升,单日升幅高达3.46%深圳着意将与香港边界接壤的前海打造成为金融特区的构想提出多年,一直只闻楼梯响,始终未见真章.

人民币存款在港形成的资金池,一定要有回流机制,才可成为"活水",促进中港两地金融体制融合,推动两地经济合作发展,否则就是一池"死水",作为不大.虽然中央现时已落实RQFII,但首批额度只有200亿元人民币,试验性质多於实际效用;加上扣除基金手续费用後回报太低,根本难以吸引投资者,徒具虚名而已.最近中央已宣布将QFII及RQFII的投资规模额度增加,鼓励外来资金通过合资格基金投资中国股市,配合梁振英政纲提出的设立金融发展局构思,将滞留在港的5,000余亿元人民币存款变成"活水",回流至中国股市,便顺理成章.由是观之,深圳行将出台系列重大金融创新,服务实体经济,也就空穴来风,并非无因.

再者,中国实体经济尤其是中小企目前亦面对融资困难的问题.根据"中国经济导报"的资料,去年全国各类金融机构的贷款占社会融资规模的比例高达75%左右,同期企业债券和股票融资占比只有14%,直接融资与间接融资结构比例失衡的问题至为明显.现时全国银行体系的人民币贷款总量约为55万亿元人民币,但由於金融创新不足,缺乏贷款二级市场,加上金融海啸後银行资本充足水平受到严格制约,即使每年不断增加银行贷款余额,贷款总额增长也有极限,无法应付国家经济快速增长的需要,必得另辟蹊径.因此,充分利用境外资金,从而使银行的资产总量不再无限增长亦可具有可持续的信贷投放能力,便成为当前急务.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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