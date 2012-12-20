《信报》：财政堕崖可免 债限阴霾又来

（12月20日社评）

美国两党在避免“财政悬崖”的谈判,终于露出妥协曙光.在增税问题上,奥巴马总统让步,愿意把增税率所影响的入息阶层,由年收入25万美元提高至40万美元,虽则仍低于共和党众议院院长博纳所提出的100万美元,但两党在核心问题上踏出妥协一步,使达成协议已近在咫尺.

照目前解决美国“堕崖”的妥协框架看,奥巴马周初提出的增税方案,未来10年税收由原来估算的1.6万亿,降至1.2万亿,换言之,通过增税削减债务水平的幅度无疑打了折扣.

事实上,对于解决“财政悬崖”,无论增税或减支削赤,都很难与举债问题完全脱钩.在“财政悬崖”谈判之初,博纳便有“提高债务上限的幅度必须与政府开支的幅度挂钩”之论.随着债务上限触顶阴霾逼近,即使按财政部上月底的报告所指,明年2月中旬或3月初之前,债务上限没有上调,政府还有足够资金可供正常运作.但举债上限触顶的敏感性,的确很容易蔓延到市场.

如今博纳同意年收入百万以上阶层加税,奥巴马还价40万,最终可能在折中点,即50至60万间落墨定案.若民主党削减社保项目未符合共和党人胃口,不排除共和党利用债务上限再作博弈筹码,逼民主党就范,进行更大幅度的制度性改革,使当前“堕崖”可免的乐观气氛,很快给债务上限触顶的阴霾掩盖,市场亦无法安寝.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。