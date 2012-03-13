《信报》：经济走到分岔口 人民币不宜贬值

中国1月资本外流显著放缓 人民币兑美元汇率双向波动加大--招商
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显著放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
（3月13日社评）
人民币兑美元汇率中间价昨天报6.3282,创下2010年8月以来单日最大贬幅.对於外间关注人民币升值过程是否已经结束,人民银行行长周小川昨天表示,这取决於市场供求关系.可以说,人民币升值结束的确言之尚早,在加强推动经济转型的政策考虑下,贬值也弊大於利.
周小川日前透露,当前中国逐步改进产业结构,减少贸易顺差,人民币汇率离均衡水平已较近,并且具备浮动幅度加大的条件.如今几经波折,中国决定转变经济发展方式,经常账顺差对GDP比率由2007年10%,挫落至去年约3%水平,虽然贸易顺差的态势持续弱化,加上欧洲出口前景黯淡,令人民币升值预期进一步受到压抑.但人民币汇率通过市场供求来决定价格,据此价格水平来配置资源,显然是中国经济发展能否成功转型的关键.
温家宝在任内最後一份报告,提出加大服务业的发展战略,试图把资源由制造业引向服务部门.一旦人民币贬值,出口导向生产结构的顽固性更难改变.
可以说,中国经济发展走到目前阶段,降低对外汇市场的干预,主要通过市场供求关系来决定人民币汇价水平,不仅有助消除对外贸易的失衡,纾缓国际对中国操控汇率的指责,也有助合理引导国内资源的配置,扭转资源集中流向制造品的局面,推动产业结构转型.
人民币汇价昨天下挫,显然是对贸易逆差的过度反应.近期汇率中间价的波动变化,意味扩大官方汇率波动区间政策逐步走向成熟,而人民币维持有序升值,走向市场均衡,从中国追求经济内外均衡的目标看,更符合发展的利益(A02)
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