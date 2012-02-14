《信报》：习近平关系之旅中美互动新一章--信报

（2月14日社评）

中国国家副主席习近平昨天启程前往美国,爱尔兰及土耳其访问,重头戏当然落在美国.在中国政府换届和代际权力更替前夕,以中国国家副主席也是权杖接班人的身份访美,建立两国未来最高领导人的交往关系,也揭开未来10年中美互动的历史新一章.

中美不平衡的外贸关系与开放市场矛盾会成为讨论焦点.但双方除签署一些贸易协议外,相信在双边关系的重要领域不会有重大突破,于竞争与合作之间,寻求加强双方战略互信的基础.

习近平未来掌权的10年,是在世界权力流散和中美力量对比出现显着变动的大背景下开局,与美国展开新的互动关系.去年中美联合声明所定位的合作夥伴关系,立足于非友非敌,在双方难以走向战略夥伴关系的条件下,中美如何在官方和非政府组织层面建立有效的沟通机制,避免竞争性因素极化破坏合作的成分,无疑成为两国关系稳定的关键.

出访前,习近平接受华盛顿邮报书面访问,就美国重返亚洲问题表示,宽广的太平洋两岸有足够空间容纳中美两个大国.对中国来说,美国返亚在军事和政治上是露骨的竞争对手,但恰恰美国又是中国最重要的经济夥伴,唇齿相依,这种吊诡性相信会贯穿在未来10年两国关系结构之中,并增加经济威慑的风险.

胡锦涛2002年以国家副主席身份访美,踏出接掌国家最高权力的考验门槛,如今习近平也走上同一轨迹,以建立领导人之间的个人关系,作为国家关系新发展起点.虽然此行个人政治应对和智慧成为焦点,但也掩盖不住在国际变局和中国代际权力更替中,开展未来10年中美关系互动历史新一章的意义.(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。