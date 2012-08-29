《星岛日报》：保钓搞平衡 藉“害国论”降温

（8月29日社评）

中国政府设法为钓鱼台争议降温之际,中国“环球网”转载一篇评论,指保钓人士登岛“不是爱国行为,而是害国行为”,令人关注中央对保钓的态度.官方绝不会形容保钓行动害国,但要确保事件维持在可控制范围,不致损害国家发展利益.因此,每当保钓情绪高涨,中国提供了宣泄渠道,并且达成向日施压的表态後,就会设法替事件降温.

中国官方显然不欲好战情绪蔓延.打仗无论胜负,中日百姓都要付出沉重的代价,中国和平崛起的大计固然被打得七零八落,把周边国家送进美国的保护伞,而且中日两个,在世界经济举足轻重的国家互相残杀大伤元气,只有利美国巩固其超级强国地位,还可以透过出售军火牟取暴利.

中日政府都了解这个道理,故此在钓鱼岛问题上尽量保持克制.日本政府最近拒绝了东京市长石原慎太郎等右翼分子的登岛申请,副外相山口壮昨日专程带着首相野田佳彦致中国国家主席胡锦涛的亲笔信访华,希望不要因这问题导致两国关系恶化.

中日政府都想把问题降温,但日本为事件降温的难度较大,原因是声称拥有钓岛地权的栗原家族打算卖岛,如果由石原慎太郎管治的东京市购得,就会大开右翼人士登岛的方便之门,但就算日本把钓岛国有化,难免再度在中国人伤口上洒盐,大陆官民势不接受,就算不触发武装冲突,都会招来其他形式的报复.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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