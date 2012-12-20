《星岛日报》：趁末日墟不如与家人过冬

（12月20日社评）

明天下午2时是世界末日?至少有荷里活影片这样借题发挥,网上说法不胜枚举,有人言之凿凿,各类求生避难设施多了生意,不只欧美,连中国都有末日教派,四川一度出现樽装水扑水潮.

多年来,世界经历过一次又一次的末日预言,绝大部分人一笑置之,小部分人借题起哄,例如2011年11月11日,埃及政府要封闭其中一座金字塔,阻止信奉末日论者当天涌去举行进入另一世界的仪式.最可惜是曾经有邪教信奉者为此而集体自杀,为自己制造末日.

这种观念在欧美一些崇尚非传统宗教、神秘学、另类疗法、风水掌相等次文化社群中,比较有市场,在墨西哥旅游网的推介下,估计有20万名这类“新时代”信徒,将涌到奇琴伊察参加倒数.美国避难地堡热卖、俄罗斯车臣抢购烛盐火柴、连中国四川都有人囤积樽装水,有教主更要信徒尽献财物.

绝大部分港人今次对这现象皆一笑置之,本港末日感觉最深的是在沙士时期,股楼皆跌百业不景令人觉得财富过眼云烟,世纪夺命疫症令人深感生命无常,当时不少人重新审视自己的人生价值,重拾对家庭和挚爱亲友的珍惜.不过随着经济复苏工作紧张,港人重新投入与家人聚少离多的生活.

明天,是一年来黑夜最长的一天,不是因为末日将至,而是因为到了冬至.港人传统"冬至大过年",往往一家人团聚吃饭过节,只是现在过节气氛已经被圣诞盖过.这个冬至,营营役役的众生,可以藉机想一想,真到世界末日时自己最想抓紧的是甚么,倒不失为一些逐渐疏离的家庭关系破旧立新的时机.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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