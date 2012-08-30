《星岛日报》：自由行惠港 需要新思维

(8月30日社评)

中国来港自由行客消费不如以往疏爽,香港零售业增长近月大幅放缓,中国有关部门本周末起进一步开放自由行来港“放水”,却惹来香港社会反弹,建制派和泛民都有立法会候选人要求暂缓,显示时移势易,透过自由行惠港的政策,推行起来需要新思维.

中国从2003年起逐步开放居民来港自由行,带旺旅游、酒店、零售、饮食等众多行业,为备受经济转型冲击而失业的低学历和低技术人士,提供大量就业机会,形成经济复苏的良性互动循环,社会当时纷纷希望扩大自由行范围.当年自由行带动香港走出通缩,现在市民却担心会进一步抬高物价.

自由行客虽然抢高了部分物品的价格,全球资金泛滥和香港经济畅旺才是近年通胀的“罪魁祸首”.小部分自由行客在公众场所不守规矩,不足以代表大部分自由行客的表现.

香港出口疲弱,中国客来港消费,对香港经济作出贡献,角色日趋吃重.不过,见诸今次港人的反应,甚至成为众多立法会候选人不敢开罪选民的选举议题,新的环境需要中国以新的思维来应付,考虑范围要兼顾香港社会各种软件的承受程度,安排上加强与特区各方面沟通.

香港作为开放地区,对旅客应抱接纳态度,自由行客议题不宜过分受选举影响,甚至有过分极端反应,而政府在扩大硬件容量,例如多建酒店和商场之外,需在软件上多做工夫,包括提升劳工效率,及纾解部分社会人士的排外心态,确保香港好客的优良传统.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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