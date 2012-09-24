香港 《文汇报》：中国不会为维持中日友好放弃主权

去年中国风投资本募资及投资均创历史新高 今年续增--普华永道
路透上海2月23日 - 国际会计和咨询公司普华永道周四表示，在中国资产管理业务大爆发的大背景下，中国市场上私募股权及风险投资基金等风投资本的募资额和投资额去年均创下历史新高，这种增长趋势今年还将持续。
(9月24日社评)
日本窃占钓鱼岛,动摇中日友好关系的政治基础,中方推迟两国关系正常化40周年庆典,是向日方发出明确信息,令日方勿以为中方为维持中日友好关系,可以向日方侵犯中国主权的行为让步.
今年是中日邦交正常化40周年.40年前中日实现邦交正常化时,中日双边贸易额只有10亿美元,人员往来也仅有1万人次.如今,中日互为重要经济贸易夥伴,中国成为日本最大出口市场,双边贸易额达到3,400多亿美元,增长约340倍;两国人员往来达到500多万人次,上升了500倍.中日关系的发展给两国特别是日本带来重大利益.随着中日经济合作、人员交流日益密切,日本对中国经济的依赖越来越大,中国已成为日本的第一大出口国,2011年日本对华出口已占其出口总额的33%.
中日友好是以互相尊重领土主权为基础,日本非法窃占钓鱼岛,令两国关系的基础受到严重冲击.日本挑战中国领土主权,实在是不明智的举动.日本执政民主党的最高顾问、前财务大臣藤井裕久表示,日本应该尊重中国已故领导人周恩来及邓小平搁置钓鱼岛争议的主张;另一位日本政坛元老、前内阁官房长官野中广务指责"买岛"闹剧破坏中日两国在钓鱼岛问题上长达数十年的默契,并就事件向中国人民致歉.日本政坛有识之士的谏言是对日本政府的当头棒喝,日本政府必须从中日友好关系的大局出发,拿出务实坦诚的行动,尽早终止损害中国领土主权的行为.日本若错估中国维护领土主权的决心和能力,必将付出惨重代价.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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