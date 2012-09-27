《信报》：西班牙政治及债务危机并发势全面求救

（9月27日社评）

西班牙首相拉霍伊表示已为该国寻求新一轮援助做好准备.照最新发展情况看,西班牙在国内政治与财政双重危机压力下,全面求援已别无选择,但此举却又恐怕激发政治风险进一步升温,令欧债危机享受了片剧宁静日子之後再翻起波涛.

较早之前,西班牙一直拖延向欧盟寻求全面援助,因为救援意味西班牙将丧失部分财政主权,亦必须进行更大幅紧缩.

2013年财政预算案公布前,马德里再爆发大规模示威,抗议进一步紧缩.基於西班牙失业率已升抵25%,年青人口失业率更超过50%,社会对经济衰退和财政紧缩的承受力显然已抵极限.

另一方面,加泰罗尼亚自治区之前要求中央赋予更大的财政自主权不果,将於下月底提前进行选举.如今多个自治地区爆发分离倾向,令政治风险急遽升温.在政治与债务危机双重压力下,西班牙政府已陷入风雨飘摇的险境.

目前,西班牙必须证明有能力在2014年底前可削减600亿欧元财政赤字,以便取得外部援金.今年8月,西班牙财政赤字总额高逾500亿欧元,占GDP比率4.77%.西班牙能否令赤字占GDP比率降至2%以下水平,以符合欧盟所设定年度整体上限,实在令人无法乐观.

如今西班牙银行坏账率已攀至纪录新高,银行体系摇摇欲坠.据估计,西班牙银行业将需要600亿至800亿欧元以作资本补充.若周五发布的银行业评审报告显示形势更为糟糕,则西班牙银行系统性风险恐怕再度针刺市场的神经末梢.

6月欧盟得出的协议共识,可为西班牙提供不逾1,000亿欧元救助资金,但西班牙却希望启动欧洲稳定机制(ESM),向银行直接注资.但欧洲银行业联盟预料在2013年初也难成立，使纾解政策虽已决却不能行.

照发展形势观察,虽然欧洲央行不久前推出"直接货币交易"(OMT)购债计划,但因西班牙始终不向欧盟开口求援,此举已令市场愈来愈感到不耐烦.日前西班牙10年期国债收益率已掉头回升,可见西班牙举债挹注财政的可持续性再受威胁.

如今西班牙和希腊国内激化的政治危机风险,已不断削弱ESM和OMT购债方案稳定市场信心的效果.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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