香港《经济日报》：股民守株待救市 A股料续阴乾

（9月27日社评）

内地上证指数昨曾跌破2,000点关口,今年来跌幅则冠全球,市场弥漫悲观情绪,认为可能要下试1,800点甚至更低.有声音呼吁中央马上暂停发行新股与推动央企等"国家队"入市,抢救股市,惟在经济与政治考量下,目前均未见救市迫切性.

在经济考量上,中央的决策关键在於上证指数跌破2,000点後,会否引发骨牌效应,动摇银行体系安全,打击内地金融稳定.

内地股市发展并不发达,市场杠杆率不高,如孖展、沽空等杠杆交易,仅占上海股市整体成交额约3%,且市场上的衍生工具数量有限,均令股市风险传导性低,故就算股市持续寻底,亦对内地金融体系未致构成广泛风险.上证指数跌破2,000点,主要是跌破投资者的心理关口,并非足以拖累金融稳定,故非中央必须出手拯救不可的政策底.

政治方面,市场一向有迷思,就是相信在重要的政治活动前夕,中央必会大力托市 “维稳”营造和谐,故认为新旧领导层交棒的中共十八大召开在即,中央势将大力救市.

惟此维稳说近年已不再成立,如近年来每年3月份的全国人大政协两会,市场虽一再炒作两会维稳行情,但憧憬连年落空;又如08年北京奥运般令中国跨上国际新台阶的盛事,其间内地股市暴跌逾10%,中央亦不为所动.

在此政经考量下,相信中央出重招救市的机会不大,至于再推税费减免等小规模措施则有可能,以示对股市的关注,目的主要是为市场保温,而非拨火.

目前上海股市市盈率已跌至约11倍,较05年跌破1,000点时的约20倍还要低,当前估值已跌至历史偏低水平,纯以此来看,对投资者不乏吸引力;然而,内地股市虽正改革,但内地股民未脱政策市思维,在中央无释出救市讯号下,股民担心现阶段拾平货要守候很久,而且低处可能未算低,故观望心态其实极浓,缺乏入市意慾.此令内地股市续陷阴乾格局,继续寻底.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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