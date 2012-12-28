香港《经济日报》：外资捧A股 后市看内资与中央

（12月28日社评）

香港挂牌的A股ETF昨急升,近月累升较中国股市犹甚,反映外资对A股乐观程度远超中国投资者.惟中国A股能否重返牛市,关键非外资而是内资,尤须关注内资能否重燃信心、中央新领导层会否因股市升势过急而出手缓抑.

香港圣诞休市2天,其间中国A股累升近3%,刺激多只香港A股交易所买卖基金在港股昨复市后急升.外资已连续15周流入中国基金,令个别基金现价炒至较资产净值高近一成,显示外资看好A股,乐观犹胜内资.

外资炒A股交易所买卖基金,亦添A股气氛,但外资资金相对中国股市十分有限,狗尾难摇动狗头,要A股有力上升,关键还在内资与中央态度.

其一,内资会否对已死心的A股重燃信心?内资对A股心冷,底因是投资者成牺牲品,不但上市公司股东每藉市况回暖,大举沽限售股套现,大鳄藉内幕消息操控股市,让投资者屡接火棒.中央更趁机打开新股抽水闸门,并谋推国际板等或损投资者利益的股改.投资者多年来再三因而受损,A股一浪低于一浪,较2007年高位蒸发逾60%,投资者怎不心冷.

中国居民存款近40万亿元,沪深股市总市值仅22万亿元,A股不愁资金.上海股市市盈率仅约12倍,相对中国经济增长仍高,值博率不俗,关键是能否扭转中国投资者对被大鳄、政府鱼肉的忧虑,重拾信心入市.只要A股成交续升,每天平均保持1,500亿元以上,带动气氛,A股才能解冻回春,重搭牛车.

其二,中央新领导层会否对A股采保暖措施.近月A股气氛回暖,一大关键是中央刻意维稳,如推出股息税减免等,令A股除获优惠政策外,更感政府呵护股市之心,遂止跌反弹.

但A股上证指数本月已累升近12%,热钱涌港进入A股ETF的趋势不止,势推A股短期再升,若A股再升20-30%,会否引发中央忧虑热钱推动A股太急、将A股当作提款机,因而推出措施向股市浇冷水,此值外界关注.

香港投资者要搭A股顺风车,不但要看外资动向,更重要是看中国动向,包括内资信心,及从政策看中央新班子希望股市是升还是跌的取态,以判断上落车时机.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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