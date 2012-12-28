《信报》：无限量宽造就升市 升势未尽顺势而行

（12月28日社评）

距离2012年的终结只剩下2个交易日,今天港股期指、期权结算,估计在现水平结算的机会甚高,因此提前为今年的港股总结,相信相去亦不远矣.

全球股市绝大部分上升的原因其实完全是货币的现象,因为金融海啸后,全球主要经济国家都依赖量化宽松措施救市,刺激经济,游资充斥,流窜全球,不单支撑欧美大市,在输出通胀下,更惠及新兴股市.

香港始终是一块福地,得天独厚,金融海啸对香港金融市场和经济的冲击远比欧美国家为轻.随着QE1的推出大幅回升,期间特区政府实行的百分百资金保障政策,居功至伟,吸引逾万亿元资金汇聚香港,加上中国2009年推出4万亿元人民币刺激经济方案救市,投资中国热遍全球,带动人民币汇价飙升,促使中国资金加速流入香港,令股市楼市双双受惠.

去年下半年中国经济开始放缓,通胀猛烈,中央实施紧缩政策,祸及港股,恒指一度跌至16,000点的边缘,但9月21日美国联储局继QE2后再实施扭曲操作,用出售短债购入长债的方法,长期压低长债孳息,实行变相量宽,港股便见底回升.

6月起,中美欧先后推出救市措施.中国宣布减息4分之1厘,而欧洲央行和联储局则分别将LTRO和OT延长半年,继续量宽.接着,英国和日本亦不甘后人,争相扩大量宽规模,连其他新兴国家也不得不追随减息,以抵销我国货币升值带来的经济压力.结果,全球股市在各国竞相量宽和减息下见底回升,再应验五穷六绝七翻身的传统智慧.

踏入9月,继欧洲央行无限买债后,美国联储局也推出无限期和无限量购买MBS的QE3,刺激全球股市展开大升浪.联储局年底再度加码QE3,并以失业率和通胀率为指标,确定目前超低息环境长期持续至2015年下,相信港股来年升势仍然有余未尽,大有机会上试25,000点的水平.不过,港股明年最大的动力和隐忧都是中国经济和股市.

中国以城镇化为未来经济增长的主要动力,成败足以左右大局.中港经济唇齿相依,港股实难独善其身,投资者只能顺势而行,摸着石头过河,才可立于不败之地.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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