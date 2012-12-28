《星岛日报》：养成好酒品 胜用解酒药

（12月28日社评）

小饮可以怡情,特别是在佳节,品酒可以增加聚会气氛,带来欢愉感觉.不过,饮酒过量会有严重不良后果.有药剂师组织还指出,借助解酒丸避免醉酒并不可靠,最好办法还是好好控制,养成良好酒品.

医学界指出,人体分解酒精的工作由肝脏负责,肝脏的解酒能力,会随着饮酒增加而提高.换言之,就算不服用解酒物品,只要饮酒机会增多,慢慢酒量就会增加.人体对分解酒精有适应能力,如果一味追求醉酒的痛快感觉,往往会愈饮愈多,一旦养成酗酒习惯,难免破财伤身,所以,最符合效益的饮酒方法,应该是恰恰饮到微醺的感觉,就适可而止,这样肝脏承受的工作量不致太高,下次又不必加大酒量,长饮长有,都不会对健康造成太大负荷.

有人认为只有无拘无束放量豪饮才是潇洒浪漫,但其实细心一想,假如饮酒要先服解酒丸才作豪饮,根本等如借助消化丸后饱餐,整个过程是勉强而为.与其如此,何不改为浅斟细酌,以有限的酒量,享受最高的雅兴,所以喜欢杯中物的人士,与其追寻可以千杯不醉的解酒药,不如调整心态,养成重质不重量的酒品.

坊间千奇百怪的解酒药,效力如何言人人殊,如果任由自吹自擂,令消费者受到误导,的确可能产生各种不良后果,有关当局应该研究是否要针对这类产品,发出说明指引,或者在消费者层面加强教育,以免好酒人士有恃无恐,结果酩酊大醉出事.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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