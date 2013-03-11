《星岛日报》：提升政府职能 关键在向社会放权

（3月11日社评）

全国人民代表大会审议《国务院机构改革和职能转变方案》，较为瞩目的是一般称为「大部制」的「机构改革」部分，但是要真正达到提高政府和社会运作效率的目标，关键在于怎样做好「职能转变」。

今次在6个范畴进行改组，把27个部委减至25个，特别因应问题丛生民怨沸腾的环节开刀，当中最受注意的是拆散铁道部，把这个「独立王国」送进历史。因应死伤枕藉的火车相撞事故，中央乘势整顿，进行政企分家，发展规划和监管归交通运输部统筹，营运则由成立中国铁路总公司负责。

另一个较受大众关心的方案，是组建正部级的国家食品药品监督管理总局，把备受诟病的食品安全水平，由生产、流通到消费环节，进行「一条龙」监管，改变现时分散不同部门监管、既有重复又有盲点的权责不清情况。

中共向来标榜「为人民服务」，今天社会发展需要一个服务型政府。中央机构编制委员会办公室负责人形容，政府职能转变是行政体制改革的核心。以往中央事无大小「一手抓」，现在则强调职能转移和权力下放，让市场发挥资源配置的基础作用，发挥民间社会力量在管理社会事务中的作用。

这个向市场、社会和地方放权的过程，势必影响官僚架构中的种种既得利益。预计日后将出任副总理推行这方面改革的国务委员汪洋，早前形容「改革就是拿刀割自己的肉」。究竟这一轮改革只是换汤不换药般走过场，还是成功闯出一片新天地，关键是如何在机制上加强政府接受社会问责。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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