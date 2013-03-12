《信报》：日央行“白去黑来” 提早购债呼之欲出

（3月12日社评）

日本央行行长候选人黑田东彦昨天在参议院举行的确认案听证会上表明，由于利率下降已无空间，因此须加强影响市场预期，以达致经济走出通缩阴影的羁绊。一旦黑田获国会正式确认任命，央行货币量宽力度有增无减，并且不排除提早实施开放式的资产购置计划。

从基本经济面观察，上周央行议息会议继续上调日本经济景气前景，白川方明离任前表示，日本经济衰退之势应到了底部。不过，日本经济向好之势，迄今看来并不足以令货币超宽松的力度可以缓和。

照日本当前经济形势观察，内阁府刚公布去年第四季度修正的GDP数字，由先前萎缩0.1%，调整为年率增长0.2%，由负转正，是三季度以来首次出现增长；一月份领先指标上升逾3%至96.5%，在经济露出复苏迹象下，日圆贬值刺激出口拉动增长，对复苏显然大有帮助，机不可失。

整体来看，货币量宽政策短期难以改变。过去央行低利率无法激活货币流通，扭转消费者减少消费、企业减少投资、银行减少贷款的流动性陷阱，货币流动速度下降，对实体经济的影响，按照费雪的货币方程，无异等于减少货币供应量。

如今黑田把消除笼罩通缩阴影视为央行的最迫切任务，加强市场通胀预期，的确有提早实行开放式资产购买计划的政策诱惑。不过也很清楚看到，若圆汇跌破并显着超出兑美元100水平，难免增加亚洲国家货币竞争性贬值的自我保护压力，使“货币战争”的阴霾隐现。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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