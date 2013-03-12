香港《经济日报》外资唱淡中国 反利内地经济

（3月12日社评）

环球股市昨偏软，主因之一是国际认为今年全球经济火车头的中国，其首两月经济数据逊预期，更被唱淡为四年来最差开局，忧拖累全球。但对中央来说，外界唱淡并非坏事，反助纾减经济外部压力，对内更可提早部署抗通胀。

内地上证指数昨上演2,300点保卫战，最终虽力保不失，惟港股与外围市场均偏软。此因内地在上周末公布首两个月经济数据，消费、工业、进口均逊预期，通胀则超估计，有外地传媒与外资券商遂唱淡，指今年内地经济是2009年来最差的开局。现时遭外界唱淡，却可三方面纾减中国压力。

其一，纾人民币升值压力。美日欧纷启动印钞机，环球货币战硝烟正弥漫，中央最不愿见的是人民币被挟升，外界唱淡中国经济，正可纾减人民币升压，令汇率政策有更大回旋空间，抵御货币战。

其二，减贸易施压。美欧日长陷经济泥淖，纷谋贸易保护主义措施以自保，并频对中国施加严苛制裁。惟外界看淡内地经济、外贸前景，反有利中国抗拒外国向中国施加贸易压力，有利中国贸易环境。

其三，缓热钱压力。外界在去年底唱好中国经济，令热钱再涌华图利，1月份内地外汇占款就逼近7,000亿元人民币，创五年新高，中央对热钱催谷资产泡沫与通胀不无忧虑。如今外界由唱好变唱淡，或可令热钱潮稍冷却，缓减热钱对内地经济民生的冲击。

外界虽再唱淡中国，惟只要中央不因一时淡风就自乱阵脚，重走大干快上、催谷投资的老路，而是继续攻坚经济结构转型，那今年内地经济开局将不但不差，反而较过去几年更好。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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