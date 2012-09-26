《信报》：中国首艘航母服役象征意义大于军事

（9月26日社评）

在钓鱼岛争端中日剑拔弩张之际,中国第一艘航空母舰"辽宁"号昨天交接入列.由於"辽宁"号主要任务是进行训练与科研,对中国来说,首艘航母服役的意义,更多在於标志中国海军迈向远洋发展一个新阶段;在海洋发展战略上,增强维护海洋权益的能力.

据中国军事专家指出,"辽宁"号主要担当训练和科研任务,以填补作战体系的空缺.基於一般需要三艘航母才能形成完备的作战群,包括执勤、训练和维修,可以看到,"辽宁"号交付,显然只是中国海军部署航母作战的阶段性起点.

从目前亚太地缘政治看,美国重返亚太撬动了东亚区的战略再平衡;另一方面,中国经济不断发展,国力提升,加强军事力量保护领地和领海的利益无可非议.事实上,中国经济进一步向外扩张,海运能力提高,海运安全保障的需求也相应加大.随着综合国力增强,经贸活动范围扩大,发展远洋海军力量,积极参与国际安全事务行动,已然成为近年中国最突出的战略性行动.

中国如今只得一艘航母,严格来说并不满足作战的需求;执行海战,更需要考量战耗、後勤支援、人员及载具补给等一系列重大安排,不轻言战斗.如今在中日钓鱼岛争端激烈摩擦之际,中国宣布"辽宁"号交付海军,准备投入服役,此举亦不足以显示出中国大大增强了战斗威慑力量,反而更多在於反映中国加快自行发展第二及第三艘航母的决心,以形成具作战能力的航母战斗群,为强化远洋海军力量的战略部署踏出新一步.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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