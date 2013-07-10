香港《经济日报》：北京反攻美国 逼认新型大国关系

富兰克林邓普顿长期看好中国A股 称MSCI指数纳入A股是大势所趋
路透上海3月28日 - 全球知名投资管理机构--富兰克林邓普顿新兴市场团队主管周二表示，该公司长期看好A股市场，而且A股被纳入MSCI指数已是大势所趋。
（7月10日社评）
在中美战略与经济对话前夕，北京高调向美国喊话，与过往只是美方单方面索价大相迳庭。此因习李新领导层力求中美平等互待，美势难安然接受，故今次对话难有重大成果，却是中美新型关系的探索开端。
中方罕有在中美战略与经济对话前率先开炮，外长崔天凯前天要求美国澄清向中国网络发动攻击问题。过去中美对话都是美国主攻，中国主守，北京多会让利以满足美国。惟今次北京却转守为攻，相信背后有两考量。
其一，美国正忙于在国际火头扑火，除因「叛谍」斯诺登爆出美国肆意监控全球网络，美方难再站道德高地批评中国的黑客问题外，埃及、叙利亚等局势绷紧，北韩问题又须中国合作，美国难有余暇重压北京。
其二，国家主席习近平上月和奥巴马会面时，提出建构中美「新型大国关系」，中美应以大国身份互待，互相尊重对方利益。
奥巴马对此虽冷待，但北京新路綫明确，遂在今次战略与经济对话前夕，向美方表明不会再被牵着鼻子走。北京要求平等互待，美恐难坦然接受。此意味美国要与中国分享实质的利益，过程难免出现摩擦，须相当的互动探索期。
到底美国将柔性地与中国周旋，即虽续围堵中国，但以合作为主调，抑或出现较大反弹，现仍是未知之数，但在此中美互相摸索新关系的大形势下，是次对话在气候问题等争议有限的议题上或有小成；在急需处理的北韩和钓岛问题上恐难有重大成果。
今次对话须注意双方在新型大国关系上采取的姿态，尤其美国是否能务实回应中方，此将预视双方关系如何在崎岖中前进。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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