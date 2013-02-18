《信报》：G20淡化货币战 难掩危机诱发忧虑

(2月18日社评)

在货币战阴影之下,G20举行会议.会议上周末结束,公报力图淡化“货币战”的烟硝味,重申坚守自由市场决定汇率的制度,但声明并不足以令汇价贬值的威胁消除,也未能有效降低当前国际货币和金融环境的不确定性风险.

会议判定日本的印钞行为,是国内经济政策,并非为刻意为汇率设置目标.日本副首相麻生太郎的辩解采取量化宽松政策只是为了尽快摆脱通缩,配合央行制订的通胀目标,并非刻意诱导日圆贬值,论据得到支持,意味着当前的激进货币政策,可以继续打着刺激国内经济的幌子,行货币竞争性贬值之实.

会议淡化货币战危机,极力避免货币战公开进行,却让日本政府可继续对圆汇“行竞争性贬值”之实,也未能稍减当前国际货币和全球金融环境的不确定性风险.如今欧美日实行非常规的货币政策,负面的溢出效应难以否认冲击到新兴经济体、并干扰到当地的经济和金融运行秩序.

由于圆汇从去年11月迄今已贬值20%,在G7和G20会议相继关注日本的量化宽松政策后,或可遏抑一下安倍政府的偏激政策进度,不排除圆汇出现反弹.然而,日本经济景气低沉,去年平均核心消费价格指数同比下降0.1%,连续4年回落,因此,把通胀逼上2%水平,央行实行更激烈的货币政策无可避免;圆汇持续下跌之势,方向亦不易改变.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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