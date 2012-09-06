《信报》：全球制造业萎缩货币宽松成大势

（9月6日社评）

美国ISM公布8月份PMI,报49.6,连续3个月处於扩缩临界线之下,显示制造业活动陷入收缩状态.联同欧洲和新兴经济体板块看,全球制造业活动扩张乏力,不仅令各国经济增长举步维艰,亦令货币宽松政策的压力不断加大.

据Markit刚公布美国8月制造业PMI终值,下调至51.5,低於7月,反映美国制造业停滞不前的困局.欧洲情况更糟糕.按Markit数据,欧元区8月制造业PMI终值为45.1,连续13个月处於扩缩分水线之下.

中国8月官方PMI报49.1,是去年11月以来首度跌破扩缩分水线,反映经济下行压力迄今仍相当大.汇丰8月制造业PMI和昨天公布的服务业PMI双双处於50点之下,形势不乐观.

明显看到,发达国家增长乏力,经济低迷不振,对新兴经济体形成连锁性的负面影响,并通过贸易和金融传导,相互牵引,令全球经济整体复苏浮现倒退隐忧.

今天欧洲央行公布最新议息决定,市场一般预计,基准利率将维持不变.不过,投资者当下虎视眈眈,聚焦行长德拉吉会否宣布新一轮欧元区成员国债购置方案.但欧元区经济萎缩,制造业生产活动陷入持久收缩状态,维持货币高度宽松已然别无选择.

中国目前制造业生产活动疲态毕呈,经济下行风险扩大,令央行有进一步放松货币政策的迫切性,再度下调存款准备金率.

照目前形势看,全球经济增长放缓,制造业萎缩,触发生产原料的钢铁价格下跌.资料反映,中国钢铁业很多已进行减产,大规模削减入口铁矿砂库存,使铁矿砂价格急遽下跌.显示全球制造业不景,进一步为环球经济复苏前景抹上一层新阴影.

按Markit最新数据,不仅美国、欧洲和中国,日本8月PMI指数跌至47.7,为16个月来最低水平,且连续3个月处於萎缩状态.世界主要经济体制造业生产活动已告全线陷入低潮.

目前,联储局有机会把联邦基金利率超低水平进一步延展至2015年底.至於欧洲央行,无论今天议息结果如何,始终难脱货币大幅度宽松之局,不排除继续进行长期再融资操作,甚至针对性加强对中小企的信贷支持.而中国下调存款金率和利率,在经济下行尚未触底压力下,相信只是时间问题.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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