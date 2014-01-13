《信报》：全球贸易中国第一 未来竞争形势诡谲

（1月13日社评）

中国海关总署公布去年中国进出口总值，数额突破4万亿美元，规模已超越美国，成为全球最大贸易国。但随着人民币升值、国内劳动成本上升、资源环境恶化，料高速增长难再，展望新一年，增速只能平稳。长远而言，基于多项地区贸易自由化谈判现正加紧进行，将改变未来国际贸易的规则、标准、格局和竞争形势，使中国贸易发展前景充满变数。

从去年中国对外贸易的特点看，第一，在欧美市场需求减弱下，中国积极拓展新兴市场，其中尤以对东盟的表现最为突出，增长超过10%。

第二，根据报告资料，去年贸易结构虽然有所改善，加工贸易比重下滑了约2%，占进出口总额的比例近33%，而产业链增值较高的一般贸易占比则提高0.8%至52.8%。不过，若中国出口的技术含量无法有效提升、产业不加快转型，中国出口前景和发展的可持续性，显然还是受到很大限制。从贸易结余看，未来一年，人民币仍然面对很大的外部升值要求压力。

短期来看，展望新一年，由于今年欧美经济增长预料较去年为佳，而人民币的升值幅度若小于去年，一般相信，今年中国对外贸易可望保持平稳。

但长远来说，基于资本和劳动力积累驱动的增长模式不仅已走到了尽头；以低廉要素成本为基础的数量型出口增长模式，同样也难以为继；加上全球贸易规则、标准和格局已处于大变前夕，中国如今摇身变成全球最大贸易国，反而更须要在投资体制方面加快改革步伐。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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