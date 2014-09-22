《信报》：大笨象爱息魔 加息周期望翻身

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
（9月22日财经评论）
习广思
美国联储局上周议息后，市场对明年中开始加息已有心理准备。过去6年，在近乎零息下，储蓄存户饱受煎熬，四处觅息；拥有大量资金的银行及保险公司何尝不是受害者，大叹英雄无用武之地，这次息魔重临，大可赚番多点息，未来将是值得买入的板块。银行赚钱方法，不外乎净利息收入、收费及投资炒卖，但赚取存贷息差仍是银行的本业，以汇控(0005.HK)为例，净利息收入仍占总收入45%至50%，尽管比90年代的60%多比重低了不少，仍是养活大笨象的“面包与牛油”。
利率上升周期，一般而言，对银行的业务利弊都有。通常加息周期，短息会升得快过长息，孳息曲线趋偏平，对银行的财资业务不利，因为借短买长的获利空间小了，但息口上升，对坐拥大量低成本资金的银行可带来额外收入，这些资金包括往来户口存款，自有股本及客户放在银行用作结算的资金等。此外，息口上升期存款增加较快，虽然成本也会增加，但投资回报亦相应增加，对银行有利，所以，加息周期可提升银行的息差，这点体现于1994至1997年间的汇控盈利；而在减息周期，游资四溢，不利息差，这点反映于金融海啸后汇控的息差持续收窄。不过，看汇控自上世纪90年代初至今的息差表现，大家会发现2004至2007年的加息周期中，汇控的息差不加反缩。
何解汇控在上一个加息周期息差未见受惠呢？这里要讲下段故。亚洲金融风暴后，香港经济虽然有所反弹，但2000年美国科网股爆破后又陷衰退；加上2000年中起香港全面开放利率管制，存款利率自由竞争，随后香港通缩日趋严重，楼市大跌，负资产业主高峰期超逾10万。由于需求疲弱，楼按息率亦由最优惠利率加一个息差，走向最优惠利率减息差。为改善业务，汇控在全球寻觅高利钱的生意，终于2002年宣布收购在美国做次按生意的Household，后者的生意是高风险高回报，在低息环境（联储局在科网股泡沫爆破后把息率由2001年初的6.75厘，削至2004年6月的1厘），Household以低首期甚至是免首期借钱给还款能力差的置业者，换来较高的按揭息口，即利钱较深。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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