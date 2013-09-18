《信报》：中日岛争添凶险 以史为鉴除战

（9月18日社评）

「918事变」82周年前夕，日本防卫省扬言，如中国无人军机侵犯领空，日方应将其击毁。美军驻冲绳司令官声称，倘有必要，可派鱼鹰运输机往钓鱼岛参与防御作战。中日钓鱼岛争端，日方连发强硬讯号，发展令人担忧。

自去年日本政府强行将钓鱼岛「国有化」后，中日相争步步升级，并从海面扩展至空中。中国在海上维权已占上风，上周，中国国防部更承认解放军一架无人机于周一飞入了钓鱼岛附近上空，日方最担心其飞越钓鱼岛上空一旦变为常态化，肯定穷于应付，故日本防卫省昨天发出狠话。

然而，日本如果真敢将之击落，则与宣战无异。是故两国军备于东海对峙，空中引发的危机较海上更大，千钧一发，不容半点差池。

至于美军驻冲绳司令官威斯勒中将有关鱼鹰运输机飞赴钓鱼岛助战之言，相信其旨在游说冲绳县容许鱼鹰机部署于普天间基地。

目前的僵局是日本一方面多次重申急谋与华改善关系，但另一方面坚拒承认钓鱼岛存在主权争议，安倍则企图乘着民望高企的时机，加速推动修改和平宪法，钓鱼岛中日争端，反可利用为扩充军备的理由。

自东京申奥成功，安倍政府支持率上升至61.8%，使他更具实践政治愿景的本钱。当前中日均有不惧擦枪走火之慨，短期难望破冰。问题是任何一方按捺不住，岛争到了空中角逐，地上交锋，势添兵凶战危。

1931年今天，在沈阳的军事冲突和政治事变，揭开了日本侵华的序幕。事隔82寒暑，中日两国实力对比已不可同日而语，但日本右翼仍蠢蠢欲动，各方均须以史为鉴，以和为贵。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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