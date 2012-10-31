香港《信报》：日本加码放水 衰退阴霾难消

今年人民币兑美元料在7.0附近 担忧美国制裁大贬机率低--法巴
路透台北2月14日 - 法国巴黎银行周二表示，为避免美国总统特朗普将中国列为货币操纵国，今年人民币大幅贬值的机会将不复存在，因此将去年底预测人民币兑美元贬至7.4的目标值，修正至7.0附近。
（10月31日社评）
日本央行进一步货币量化宽松,昨天宣布扩大资产购买规模至91万亿日圆,同时下调今明两年经济预测.消息公布後,日圆汇价回升,日股则下跌近1%,影响之下,港股亦受牵连.照目前日本经济形势看,央行加码量宽,未必能够避免通缩之患,而且经济衰退风险亦有上升之忧.
日本内阁日前正式批准政府出资近4,300亿日圆的紧急经济刺激对策,包括提供补贴和税务优惠,以鼓励企业投资.但刺激规模即使加上地方政府承担的部分,也显得力量有限,因而央行加强量化宽松,已属意料中事.由於日本经济高度外向,如今欧美景气低沉,要刺激经济成长,除持续进行货币量宽外,可谓选择无多.
然而,出口表现却每下愈况.九月贸易逆差高逾5,500亿日圆,工业生产环比下降逾4%,景气前景令人担心;加上中日两国钓鱼岛主权纠纷,冲击两国经贸活动,有当地经济学家估计,今年第四季GDP环比可能萎缩零点8%.
日本经济迄今缺乏拉动增长的有力引擎.央行昨天再扩大购买资产规模,并维持利率在0-0.1%水平不变,流动性充斥,但能否扭转通缩之忧,刺激企业投资,委实无法令人乐观.可以说,日本一直无法摆脱“流动性陷阱”的困扰.
企业投资意欲低迷,加上圆汇高企,日本近年不断加快海外投资,利用外汇储备支持企业海外并购和投资自然资源,进一步加剧国内产业空心化,企业萎缩,导致国内投资减少,削弱经济的增长动力.
财务大臣城岛光力强调,只有政府与央行协调一致,才能使日本经济走出通缩;亦只有通过经济结构改革和货币宽松多管齐下,才能扭转日本经济的顽疾.不过,要改变经济外向型并不容易,基於人口老龄化趋势变本加厉,内需严重不足,难怪有分析认为,日本已进入了温和衰退状态.
如今利率几乎已抵零水平,再无下调余地,资产购买计划已然成为央行最主要的政策工具.但消费与投资皆疲弱不振,物价低沉难起,企业投资意欲低迷,即使货币进一步量化宽松,不断加大流动性,恐怕也不容易扭转乾坤.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透台北2月14日 - 法国巴黎银行周二表示，为避免美国总统特朗普将中国列为货币操纵国，今年人民币大幅贬值的机会将不复存在，因此将去年底预测人民币兑美元贬至7.4的目标值，修正至7.0附近。
路透香港2月14日 - 国际物业顾问--戴德梁行周二表示，香港政府增加土地供应的措施令住宅楼价升幅稳定下来，但楼市辣招令二手市场成交仍然偏低，预期今年一手住宅成交比例将继续上升；至于今年的加息速度及幅度料不会太大，低息环境持续短期仍将利好楼市。
路透上海2月14日 - 中国去年在金融科技（FinTech)领域的投资出现井喷。安永中国的专家预计，未来几年中国金融科技领域的投资仍将保持快速成长，投资方不仅仅是私募基金（PE）和创投（VC）等风投资本，传统金融机构亦将成为金融科技的金主。