《信报》：北韩玩火露狂态 中美合力防失控

(4月10日社评)

朝鲜半岛战云笼罩，北韩导弹如箭在弦，南韩日本遭受直接威胁，中美俄三大强国卷入漩涡。一方面是北韩挑战国际社会规则，核恫吓狂态毕露，已到了极其危险边缘，如何收科难以逆料；另一方面是中美皆不欲事态失控，力求消弭战争风险，却又各有盘算，免使自己在局势演变中利益受损，争取在亚太势力博弈中掌握胜券。形势波诡云谲，极须各方小心应对。

平壤近期接连发出好战声明，作出连串挑衅美国、并摆明与南韩决裂的举措，蓄意加剧区内局势的紧张，其中一个目的，相信是为了和美国直接对话。北韩领导人金正恩早前邀请美国NBA前球星洛文到访平壤后，洛文带回美国的一个口信就是金正恩希望美国总统奥巴马直接和他通电话。

另一方面，金正恩很可能因为受到国内压力的倒逼。自从联合国针对北韩核试，于一月通过加强制裁措施之后，平壤当局面对的经济危机有增无已，对金正恩这位领导人而言，在内外交困之下，惟有以宣扬外敌欺凌、主张穷兵黩武，作为转移国民不满，巩固统治地位的手段。

是故防止局势失控，努力驱散战云，是中美在处理东北亚危机上的共同目标。北京一方面警告：「反对任何争端方在中国家门口闹事」；另一方面主张坚持在六方会谈框架下推动各方关系转圜和改善，以解决问题。华府则一方面展现强大军事力量震慑，另一方面为事态降温。中美联手，希望通过软硬兼施，先令局势缓和，再推进朝鲜半岛无核化，达致东北亚的和平安宁。至于能否如愿以偿，端视北韩能否悬崖勒马了。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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