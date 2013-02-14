香港《经济日报》：北京巧遏北韩 可纾围堵重压

（2月14日社评）

北韩前天抢在美国总统发表国情咨文前夕,进行核试,固有向美挑衅味道,但挑战最大的实是北京.北京对日益难驯的北韩若处理不善,将受国际社会指摘纵容;惟若调停得当,则可藉机牵制美日,缓围堵之困.

在时机上,金正恩挑美国总统奥巴马发表国情咨文前夕打核武牌,奥巴马犹如被掴一巴,他表明要带领国际社会对北韩采更强硬措施.惟事件中受压最大的,却是北京.此因国际社会一向视北京为北韩靠山,北韩一再向核武举步,令北京尴尬.国际社会势将矛头加重指向北京,指摘北京纵容北韩胡为,北京既遭沉重外交压力,国际形象亦可能受损.

北京实须调整对北韩策略,一方面明里暗里经各方面包括经济等手段向北韩施压,同时要加大与国际社会合作,借国际力量节制金正恩.若北京能巧借国际力量节制北韩,不但能减北韩添烦添乱,若操作得当,还有两方面得着.

其一,成功节制北韩,能加强中国在稳定朝鲜半岛以至东北亚的中介角色,令北京面对在亚洲有重要利益的美国,有更多谈判筹码,一定程度上制衡其围堵中国策略.其二,现时正处中日关系敏感时间,而北韩又威胁日本安全,故控住北韩有利于迫使日本在钓岛问题上知所行止.

当然,北韩踩核武红线,美、日与南韩都会藉机增加在东北亚的军事部署,不利中国.惟国际事务就是如此复杂纠缠,北京若能藉机巧使力量、适度平衡朝、美、日、韩,将可化危为机,并可减低正承受美、日在钓岛施压,此考验新上任的最高领导习近平的外交智慧与手腕.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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