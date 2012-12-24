香港《经济日报》：市场愈慌 财政悬崖过关机会愈高

(12月24日社评)

美国年底要堕财政悬崖的大限将至,谈判反见转坏象,触发美股道指上周五挫愈百点,港股今亦恐受压.惟股市恐慌,反而能倒逼美国政客认真谈判,就算未达全盘协议,寻折衷方案的机会仍高,股市愈慌出事风险反愈小.

其实美股上周五的下跌,更可能是警告政客只顾玩火的后果十分严重,倒逼他们要认真谈判.政客的天性就是爱玩政治花招,早前市场对财崖谈判进展感乐观、危机意识低时,政客反可肆无忌惮地在谈判中开天杀价.

然而,政客的另一天性,就是不想背黑镬,无一政客或政党愿意担起令美国财政堕崖导致股市暴跌、经济衰退的罪名.故市场愈恐慌,股市愈向下跌,政客所承受的压力就愈大,就算不能在限期前达全盘协议,亦起码要谋求避免堕崖的折衷方案,免成国家罪人.

两党擦枪走火、玩出祸来的可能性虽不能排除,惟在市场倒逼下,奥巴马在上周五美股收市后随即提出新的斩件方案,先将争议较少的中产税务宽免与失业救济计划延至明年.争议较大的削减开支与举债上限等则拖到明年初再议,可说是市场倒逼政客的成功一步,只要循此再向前行,国会在限期前悬崖勒马达折衷方案,仍可审慎乐观.

不过,财政悬崖纵暂可拖过去,财政斜坡的冲击仍难免.因美国纵达折衷方案,明年毋须加税及削开支6,000亿美元,也要削赤2,000亿、3,000亿美元,拖累美国经济,此则考验目前正缓步迈向复苏的动力能否消化冲击,令美国保持温和增长,此挑战更难克服.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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