《明报》: 追求人数牺牲质素 旅游设施迫爆是杀鸡取卵

（2月14日社评）

新春是旅游旺季,香港本应好好接待旅客,但却有旅客无房居住被迫在旅游巴、邮轮度宿,主题公园也出现人满之患.为免杀鸡取卵令游客却步,政府应该双管齐下,中长期必须增加旅游业容量,当下则要尽快跟进,要求旅行社和主题公园等改善营运管理,切勿片面追求人数,牺牲服务质素,违规者须受到惩处,尽力保护香港旅游业的声誉.

梁振英政府对内地人来港产子、抢购奶粉,都能推出措施拨乱反正,我们期望政府在旅游业的问题上同样能够果断处理,尽快与业界商讨,因为增加旅游基建等硬件,需较长时间才能实现,但旅行社及主题公园接待旅客的管理及安排,则应坐言起行,立即改善--未有预订酒店房就成团令旅客流落街头,严重影响香港声誉,当局必须严肃追究惩处有关的旅行社;主题公园则应做好规划,在繁忙日子预先安排订票,并大力宣传相关安排,主动向外公布预计入场人数,避免令外地及本地游客吃闭门羹,大失预算.

住宿方面,政府除了设法增加酒店房间之外,更应取缔违法宾馆,因为万一不幸发生违规宾馆火警或意外伤亡事故,香港的旅游声誉将大受打击.

旅游是享受,非常讲究体验与感受,长时间轮候甚至因为"迫爆"而遭到恶劣对待,难免会有后遗症,没有人会愿意贴钱买难受,如果政府和业界不认真检视和改善香港旅游业容量不足、设施和服务供不应求的问题,当旅客不断怨声载道,我们的努力将会事倍功半.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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