信报：量化无限，通胀无期

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（12月14日社评）
联储局2天议息会议结束,息率如预期维持不变,目前低息环境肯定持续至2015年,而市场一般预期联储局将会加大买债规模,以替代年底行将结束的"扭曲操作"计划.结果联储局决定继9月宣布的QE3每月购买400亿美元债券后,加码每月再买入450亿美元国库券,继续人为地压低长债息率,冀望量化宽松环境持续,有助经济复苏.
今次会议决定最值得注意的地方,就是未来利率前景已经确定,与失业率和通胀率挂钩.联储局表示,只要失业率仍然高企于6.5%以上,而未来1-2年通胀率不高于2.5%,那么目前超低水平的利率将会长期持续下去.
美国"碌卡",香港受联系汇率制度所限,自难幸免于难.在全球重要经济大国竞相量化宽松下,国际货币战已如箭在弦,所以英伦银行行长金默文已提出警告,来年各国极可能出现率管理的趋势,透过自身货币的贬值,以提高出口竞争力来促进经济增长.国际关系日趋紧张,势所难免.
因是之故,美国的所谓财政悬崖危机,其实是假议题,因为民主、共和两党虽然在税务政策和削减开支上有重大分歧,但在维护国家利益问题上,却立场一致.目前美国政府的负债距离举债上限,只是一尺之遥,所谓加税或削减开支,根本是无济于事.
事实上,美国政府现时须承担而仍未拨款的医疗保险和社会保障等,总额已达87万亿美元.但是,目前美国个人和企业总收入每年只有约67,000亿美元,全部充公,亦无法弥补福利支出,而美国现时的财赤却不包括上述开支在内,实际不到真正的5分之1.难怪美国财长索性建议国会乾脆撤销举债上限,今次联储局明言无限期和无限量买债,不过是配合国策而已.
联储局扩大资产负债表无限购入国债,无疑是国债货币化,后果就是美元货币供应大增,美元贬值自属必然.港元与美元挂钩,必定步其后尘.港大学者姚松炎教授的学术研究已经证明,美元汇价指数与香港楼价,在统计学上的相关系数高逾80%,美元弱,楼价、物价势必飙升.未来的岁月,港人肯定要长期活在通胀的日子了.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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