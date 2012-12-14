信报：量化无限，通胀无期

（12月14日社评）

联储局2天议息会议结束,息率如预期维持不变,目前低息环境肯定持续至2015年,而市场一般预期联储局将会加大买债规模,以替代年底行将结束的"扭曲操作"计划.结果联储局决定继9月宣布的QE3每月购买400亿美元债券后,加码每月再买入450亿美元国库券,继续人为地压低长债息率,冀望量化宽松环境持续,有助经济复苏.

今次会议决定最值得注意的地方,就是未来利率前景已经确定,与失业率和通胀率挂钩.联储局表示,只要失业率仍然高企于6.5%以上,而未来1-2年通胀率不高于2.5%,那么目前超低水平的利率将会长期持续下去.

美国"碌卡",香港受联系汇率制度所限,自难幸免于难.在全球重要经济大国竞相量化宽松下,国际货币战已如箭在弦,所以英伦银行行长金默文已提出警告,来年各国极可能出现率管理的趋势,透过自身货币的贬值,以提高出口竞争力来促进经济增长.国际关系日趋紧张,势所难免.

因是之故,美国的所谓财政悬崖危机,其实是假议题,因为民主、共和两党虽然在税务政策和削减开支上有重大分歧,但在维护国家利益问题上,却立场一致.目前美国政府的负债距离举债上限,只是一尺之遥,所谓加税或削减开支,根本是无济于事.

事实上,美国政府现时须承担而仍未拨款的医疗保险和社会保障等,总额已达87万亿美元.但是,目前美国个人和企业总收入每年只有约67,000亿美元,全部充公,亦无法弥补福利支出,而美国现时的财赤却不包括上述开支在内,实际不到真正的5分之1.难怪美国财长索性建议国会乾脆撤销举债上限,今次联储局明言无限期和无限量买债,不过是配合国策而已.

联储局扩大资产负债表无限购入国债,无疑是国债货币化,后果就是美元货币供应大增,美元贬值自属必然.港元与美元挂钩,必定步其后尘.港大学者姚松炎教授的学术研究已经证明,美元汇价指数与香港楼价,在统计学上的相关系数高逾80%,美元弱,楼价、物价势必飙升.未来的岁月,港人肯定要长期活在通胀的日子了.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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