香港《文汇报》：台湾加强护渔 两岸配合保钓

(9月25日社评)

台湾宜兰75艘渔船昨日前往钓鱼岛,举行"为生存护渔权"绕行钓鱼岛活动,抗议日本非法"购岛",台湾海巡署派遣10艘以上舰艇随行保护渔民.与此同时,目前大陆方面有十艘渔政船在钓鱼岛海域巡航执法,近200艘渔船在作业.两岸以不同方式保钓护渔,既有利於早日恢复两岸渔民在钓岛海域的正常捕鱼活动,又可以共同扞卫中华民族领土主权,这必将形成良好的合作态势,粉碎日方非法窃占钓鱼岛的图谋.

钓鱼岛海域海产丰富,是台湾的传统渔场,但自70年代起,在日本粗暴干扰下,台湾渔民的正常渔业大受影响.日本将钓鱼岛列屿"国有化",剥夺渔民的渔权,激起台湾渔民的愤怒, 自发到钓鱼岛附近海域,宣示扞卫渔权.大陆方面也千帆并举在此捕鱼作业,宣示主权.

钓鱼岛属於台湾宜兰县,台湾岛内对保钓具有明显共识,两岸共同保钓的提议也获得岛内大多数民众的支持.台湾民众对日本购岛"国有化"的动作有71%的反对声浪,台湾海巡署强调"护渔权同等於护主权,没有让步空间";军方也表示会与海巡署密切联系,作好应变准备.台湾朝野、社会主流意见保钓态度明确,有利於台湾争取钓鱼岛海域渔权.

两岸充分发挥各自的优势,默契配合,有利於共同打赢保钓这场"持久战".台湾具有保钓的悠久传统和坚实的民意基础,大陆方面则可运用外交、经济、军事的综合强大力量.在民族大义面前,两岸同胞只要齐心合力,就一定能维护国家的主权和领土完整.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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