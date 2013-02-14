《星岛日报》：浪漫不须建筑在金钱之上

（2月14日社评）

2月14日是西方情人节,香港东西文化交融,春节喜气洋洋,固然受到重视;情人节罗曼蒂克,一样吸引男男女女.今年情人节与春节接近,花店生意略受影响,有店主寄望中国情人节元宵可以补回,可见当中无限商机,只要做好气氛,既能增添欢乐温馨,又有利经济民生.

有人认为香港女士重视物质,不过,调查却显示这个观感未必正确,因为有近半受访女士,愿意全数支付情人节庆祝活动开支.香港社会富裕,年轻一代反而未必样样崇尚物质,大家希望在情人节收到礼物,相信大部分不在意价值,而是珍惜对方的心意,只要知道另一半对自己重视就足够,又或者是希望在特别的日子共度浪漫时刻.

年轻人初出社会做事,若果不靠父母庇荫,多数没有经济基础,在这个年纪与心仪对象交往,不必太介怀是否送得起贵重礼物或丰富美食.青年男女交往,最重要是情投意合,大家共同兴趣或志向,能够建立共同目标,否则就算有锦衣美食,时间久了还是觉得交往乏味,难以持久.

故此情人节以至平日消费,应该在能力范围之内,举债或"碌卡"买礼物,就算一时能够赢得欢心,长远根本无法维持,届时反而可能成为怨偶,实非理想的追求法门.当然,如果事业有成,能力所及,趁情人节表达爱意和尊重,既可令伴侣开心,又可刺激消费,则无论是西方情人节抑或中国元宵,都可以是浪漫温馨的日子.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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